Футбол

Комбаров готовится к «Вильярреалу» по индивидуальной программе
Спорт-Экспресс
09:54

"Спартак" получил выходной после вчерашнего перелета в Испанию на матч заключительного шестого тура Лиги Европы против "Вильярреала", сообщает официальный сайт клуба. Тем не менее, два футболиста тренировались по индивидуальной программе.
Спорт-Экспресс09:54

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Комбаров тренируется по индивидуальной программе перед матчем «Вильярреал» — «Спартак»

RT на русском11:31

Комбаров готовится к «Вильярреалу» по индивидуальной программе

Спорт-Экспресс09:54

Комбаров и Тимофеев провели тренировку по индивидуальной программе

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«Спартак» прибыл в Испанию для подготовки к матчу с «Вильярреалом»

Sports.ruвчера в 22:41

«Спартак» прилетел в Испанию

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«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

Газета.Ruвчера в 16:41

«Спартак» прилетел в Испанию для подготовки к игре с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 16:06
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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