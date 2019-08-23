Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

с чего всё началось

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

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