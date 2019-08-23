Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадкиLenta.ru 20:48
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.
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с чего всё началось
Медики предупреждают, что в южных регионах уже зафиксированы вспышки и другой опасной болезни — лихорадки Западного Нила, также передающейся комарами. Как отмечают эксперты, в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.Известия17:01
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Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»
В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 20:52
Политика
Адвокат сообщил о готовящемся обмене находящихся на Украине россиян
Адвокат Валентин Рыбин сообщил, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено в 21:21
Технологии
«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту
23 aвгустa 2019 годa МегaФон, всероссийский оперaтор цифровых возможностей, выведет российский киберспорт нa уровень 5G: в этот день состоится первый в истории киберcпортивный турнир c использовaнием технологий 5G и Cloud Gaming.
Обновлено в 11:08
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Общество
Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России
Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Обновлено в 20:32
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено в 19:12
Экономика
Цивилев предложил Путину сделать для Кузбасса три вещи
Сергей Цивилев предложил Владимиру Путину сделать три вещи, которые помогут быстро и эффективно развивать угольную отрасль в Кузбассе, проблемы региона обсуждались на прошедшей накануне в Москве встречи президента с главами угледобывающих регионов.
Обновлено в 21:00
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия
От ударов молний в польских Татрах погибли пять человек
От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека и около 100 пострадали. Еще один человек погиб на словацкой стороне горной цепи.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Авто
В День шахтера по улицам Кемерова проедут ретро-автомобили
Ретро-автомобили доедут до площади Советов, а затем направятся на улицу Мичурина, где до вечера будет работать выставка старинных машин.
Обновлено в 04:41
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено в 21:43
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
«Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.
Обновлено в 21:25
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено в 20:59