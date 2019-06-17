Футбол
Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 17:53
Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2. Из парагвайской команды на 4-й минуте гол забил Оскар Кардосо, на 56-й — Дерлис Гонсалес.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
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СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
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Долгожданную поликлинику в районе новостроек Барнаула возведут к 2022 году
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Общество
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Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
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Музыка
Скончался барабанщик группы «Машина времени»
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Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Прыгали из кабинок: в Кузбассе «взбесилось» колесо обозрения
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Политика
США намерены отсрочить публикацию политической части «сделки века»
Спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку про Сарри
В Неаполе неизвестные сорвали табличку с дома, посвященную 60-летнему тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
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Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
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Общество
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
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Происшествия
С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
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Прокурорская проверка выявила, что работникам ООО «Ровер» задолжали за март 15,6 миллиона, а за апрель — 13,6 миллиона рублей.
Обновлено в 00:53
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
В Польше начались самые масштабные военные учения 2019 года
Крупнейшие, по данным на текущий год, военные учения начались в Польше, 16 июня передает «Радио Польша».
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Политика
Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
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Из-за молока семья заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье
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Экономика
Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
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Обновлено вчера в 19:15
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В ЕАО экс-начальницу почты осудили на три года за крупное хищение
Бывшая начальница почтового отделения поселка Приамурский в ЕАО осуждена на 3 года колонии за то, что за пять месяцев похитила 1,9 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39