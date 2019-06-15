Футбол
Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка АмерикиРБК 17:53
Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2. Из парагвайской команды на 4-й минуте гол забил Оскар Кардосо, на 56-й — Дерлис Гонсалес.
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Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 05:20
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