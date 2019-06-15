Футбол
Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 17:53
Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2. Из парагвайской команды на 4-й минуте гол забил Оскар Кардосо, на 56-й — Дерлис Гонсалес.
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Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года
LiveSport.ru15 июня в 05:20
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
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В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
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Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
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В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
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Футбол
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Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику
Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку на фоне скандала с видеозаписью на Ибице, пообещал вернуться в активную политику.
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«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров
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Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
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"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
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