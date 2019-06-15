Футбол

Команды Парагвая и Катара сыграли вничью в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 17:53

Матч первого тура сборных Парагвая и Катара завершился ничьей. Встреча группы В окончилась со счетом 2-2. Из парагвайской команды на 4-й минуте гол забил Оскар Кардосо, на 56-й — Дерлис Гонсалес.
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Форвард сборной Парагвая Кардосо побил рекорд, продержавшийся 73 года

Sport24.ru01:31

Парагвай — Катар. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Кубка Америки 16 июня 2019 года

LiveSport.ru15 июня в 05:20

Парагвай и Катар сыграли вничью на Кубке Америки

Советский спортвчера в 23:47

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Чемпионатвчера в 22:52

Кардосо побил рекорд 73-летней давности

Газета.Ru00:31

Парагвай – Катар: первая сенсация?

Все про Спорт ру15 июня в 01:32

Прогноз и ставка на матч Парагвай - Катар, первый тур Кубка Америки

ODDS.ru14 июня в 15:53
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Политика

В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Здоровье

5 эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье

Ученые назвали эмоции, подверженность которым подрывает здоровье и угрожает жизни.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Авто

Невероятный электрокар создаётся в Новосибирске

Обновлено в 03:20
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено 15 июня в 14:06
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Авто

Новый внедорожник на базе Toyota Crown получил электрическую версию

Китайский автогигант FAW готовит к дебюту новую ультрасовременную модификацию роскошного внедорожника Hongqi HS7, который разработан на одной на платформе с Toyota Crown предыдущего поколения.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Интернет

Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю

Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Общество

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Экономика

Китай выразил желание закупать в России куриные лапки

Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Россия в 2018 году продала боевой авиации на более чем $6 млрд

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) поставил на экспорт в 2018 году боевой авиации на более чем $6 млрд, сообщает 17 июня пресс-служба компании.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Политика

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал вернуться в политику

Бывший вице-канцлер Австрии и бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, подавший в отставку на фоне скандала с видеозаписью на Ибице, пообещал вернуться в активную политику.
Обновлено в 04:08
Кино

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье

Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявили нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

«АвтоВаз» обнародовал новый состав совета директоров

Общее собрание акционеров прошло 14 июня В АО "АвтоВаз" прошло собрание акционеров, на котором в том числе был утверждён новый состав совета директоров.
Обновлено в 03:47
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

Обновлено в 03:39
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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