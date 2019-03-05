Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить ихРБК 11:15

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.

с чего всё началось

Что касается увеличения войск и сил, я думаю, что это плохая тенденция. Чем сильнее будет концентрация, тем выше вероятность возникновения прямого конфликта.

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

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