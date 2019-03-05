Армия и оружие

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить ихРБК 11:15

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий Вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.
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В Совфеде оценили идею США усилить потенциал войск в Европе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе Кёртиса Скапаротти о том, что европейское командование Вооружённых сил США нуждается в дополнительных силах для сдерживания России.
RT на русском11:46

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В Совфеде ответили на идею США усилить войска в Европе

Газета.Ru13:24

США необходимо увеличить военные силы в Европе, — утверждает командующий войсками Штатов в регионе

Эхо Москвы14:03

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

РБК11:15

В Совфеде оценили идею США усилить потенциал войск в Европе

РИА Новости12:54

Европейское командование ВС США затребовало усиления для сдерживания России

Взгляд.ру10:23

Главком НАТО в Европе заявил о расширении военного присутствия США и альянса в Черном море

ТАСС12:15

В Совфеде оценили идею США усилить потенциал войск в Европе

RT на русском11:46
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Происшествия

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
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Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

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Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Транспорт

Минтранс оценил транспортную безопасность Крымского моста

Перенос срока завершения строительства стационарного инспекционного досмотрового пункта на подходах к Крымском мосту не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной его части, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 14:03
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали

Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз

Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Авто

В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus

Презентация автомобилей Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700 состоялась на 89-м Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 12:14
Кино

Вышел трейлер восьмого сезона «Игры престолов»

Американская телевизионная сеть HBO представила трейлер заключительного сезона фантастической саги "Игра престолов".
Обновлено в 14:14
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Хоккей

«Йокерит» переиграл «Динамо» и сократил счет в серии

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ финский Йокерит на домашнем льду в Хельсинки обыграл московское Динамо 2:1.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Политика

Посол США призвала уволить украинского чиновника

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 13:18
Политика

Макаревич высказался о «вони, поднятой вокруг Жванецкого»

"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [актера] Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", - отметил музыкант в своем Facebook.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Почти сто тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

В Новороссийске без электричества остались 90 500 жителей.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Летевший из Мурманска в Петербург самолет изменил курс

Обновлено в 13:09
Происшествия

Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве

Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Кино

Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами

Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз».
Обновлено в 01:19
Футбол

Бейл не попал в стартовый состав «Реала» на матч 1/8 финала ЛЧ с «Аяксом»

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:13
Здоровье

В России из продажи изымут препарат «Эриспирус»

С рынка лекарство уйдет во всех доступных ныне формах: запретят продажу таблеток в пленочной оболочке и сироп.
Обновлено в 09:57
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Политика

Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

Обновлено в 09:39
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Общество

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Спорт

Московская антидопинговая лаборатория до окончания расследования не переедет в МГУ

Московская антидопинговая лаборатория останется в прежнем здании на территории Министерства спорта Российской Федерации по настоятельной просьбе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до окончания расследования.
Обновлено в 14:07
Игры

В Dota 2 вышел новый герой Mars

В Dota 2 добавили нового персонажа — Mars. Об этом Valve объявила в блоге игры. Ознакомиться с обликом и способностями можно здесь.
Обновлено в 13:39
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» и вышел вперед в серии

Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил

Минобороны России сообщило, что у ограды лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии обнаружено 300 свежих могил.
Обновлено в 09:47
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