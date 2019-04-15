Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с РоссиейРИА Новости вчера в 16:37

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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