Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с РоссиейРИА Новости вчера в 16:37
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
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«Вечерка» запустила подкасты на Яндекс.Музыке
Обновлено в 00:46
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В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
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Обновлено вчера в 07:06
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
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Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
«Вегас» подписал с Гусевым контракт на год
"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
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Культура
Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»
Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Экономика
Эксперт: За пять лет пенсионная реформа увеличит безработицу вдвое
РБК напоминает, что по прогнозу минэкономразвития, в 2024 году численность рабочей силы составит лишь 76,3 миллиона человек при прошлогодних 75,8 миллиона.
Обновлено в 00:31
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика
Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
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Дракон-пришелец оказался исследовательским кораблем Нибиру
На самом деле дракон-пришелец оказался исследовательским кораблем с Нибиру.
Обновлено вчера в 09:54
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00