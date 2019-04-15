Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о РоссииRT на русском 02:17

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
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Кертис Скапаротти
Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем русских так же хорошо.
— Кертис Скапаротти, американский генералНовый Крым 01:38

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В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

RT на русском02:17

В Совфеде ответили на заявление генерала НАТО о диалоге с РФ

Известия03:05

НАТО: российским и западным солдатам нужно больше общаться

News.ruвчера в 13:59

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

РИА Новостивчера в 16:37

Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян

Вести.Ruвчера в 14:10

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

РБКвчера в 17:27

Главком Объединенных ВС НАТО в Европе озабочен неспособностью предугадывать шаги России

ТАССвчера в 12:54
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Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Технологии

Ученые установили, какие продукты полезны для кожи

Как сообщает ToDay News Ufa, существует множество полезных продуктов, которые обязательно нужно включить в свой рацион.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Забайкалье ищет вход в особую зону

Льготные энерготарифы для региона обойдутся рынку в 10 млрд руб. в год Крупные энергокомпании и их промышленные потребители хотят заблокировать попытки властей Забайкалья создать особый тарифный режим.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Общество

Российский фотограф снял пролет МКС на фоне Солнца

Фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне солнца и выложил снимок в инстаграм.
Обновлено в 01:50
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

Обновлено 12 апреля в 17:49
Здоровье

Врачи рекомендовали не лежать в горячей ванне больше пяти минут

Обновлено в 02:06
Общество

Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Политика

В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций

В администрациях двух городов Башкирии произошли кадровые изменения.
Обновлено в 02:19
Политика

Оппозиция выиграла выборы в Финляндии

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье

В Карелии целый район остался без стоматологической помощи

"Передний зуб удалять не хочется" В конце лета прошлого года из больницы в Суоярви уволился единственный стоматолог-терапевт, с тех пор население целого города — около девяти тысяч человек — обходится без бесплатного лечения зубов.
Обновлено в 01:00
Политика

Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Музыка

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта

Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Гаджеты

Генеральный директор Redmi раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании

На своей странице в социальной сети Weibo генеральный директор Redmi Лу Вейбинга раскрыл возможный дизайн первого флагмана компании.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Обновлено вчера в 03:16
Политика

В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом

В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Недвижимость

В российских регионах дорожает вторичное жилье

В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

31 мая 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Путина посетить Россию.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье

Опасный для человека бруцеллез обнаружили в двух хозяйствах Приморья

В двух подсобных хозяйства Приморья зафиксированы случаи заражения крупного рогатого скота бруцеллезом – заболеванием, опасным для человека и передающимся ему через молоко зараженных животных.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

В Кемерове из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуируют несколько административных зданий.
Обновлено в 02:12
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Кёртис Скапаротти
Американский генерал
Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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