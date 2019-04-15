В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о РоссииRT на русском 02:17

Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем русских так же хорошо.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

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