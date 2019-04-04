Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на ТриполиРИА Новости 11:47

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи, сообщает телеканал "Аль-Арабия аль-Хадас". На опубликованной видеозаписи военачальник призывает жителей столицы "сложить оружие и поднять белый флаг".
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