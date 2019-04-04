Армия и оружие
Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на ТриполиRT на русском 12:28
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.
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На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса
Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
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Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
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