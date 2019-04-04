Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на ТриполиRT на русском 12:28

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.

Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Армия и оружие Над Петербургом пролетел шведский военный самолет Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.

Политика США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Армия и оружие Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.

Общество В России перестали выдавать бумажный СНИЛС В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Политика Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.

Общество Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил от должности мэра Риги Нила Ушакова, об этом сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Политика В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».

Политика Путин пригласил президента Анголы на форум «Россия-Африка» в Сочи Жоау Лоуренсу принял приглашение Президент России Владимир Путин пригласил лидера Анголы Жоау Лоуренсу принять участие в форуме "Россия-Африка", который пройдет в Сочи 24 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.

Авто Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.

Экономика Госдума приняла законопроект о крабовых аукционах в первом чтении Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.

Музыка Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль» 4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».

Интернет На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Шоу-бизнес Названа причина смерти Георгия Данелии Режиссёр Георгий Данелия умер от остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Галину Данелия.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Политика Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Политика Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.

Футбол «Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".