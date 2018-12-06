У меня разрывается сердце, когда я вижу своих моряков, незаконно удерживаемых Россией. Я готов отправиться в российскую тюрьму вместо них, если Путин отпустит 24 ребят.

Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».

Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков

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