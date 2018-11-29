Армия и оружие

Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе
ТК Звезда
08:34

Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо». Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. «Мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», - цитирует Воронченко агентство УНИАН.
ТК Звезда08:34
Игорь Воронченко
Во-первых, уже состоялся проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа двигалась с судном обеспечения. Во-вторых, мы должны были все-таки показать свое лицо в Азовском море и Керченском проливе, продемонстрировать, на что способны эти катера.
— Игорь Воронченко, украинский военачальникИнфорос 04:28

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