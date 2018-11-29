Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо». Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко. «Мы должны были показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера», - цитирует Воронченко агентство УНИАН.

ТК Звезда 08:34