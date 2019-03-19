Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодокИзвестия вчера в 05:53
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России. Об этом 18 марта сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
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Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника – одна из наиболее высокооплачиваемых.
— Николай Евменов, российский военачальникРИА Новости вчера в 05:05
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Командующий Северным флотом поведал размер зарплаты командира подлодки
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