Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводниковUdm-Info 07:54

Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника – одна из наиболее высокооплачиваемых.

Зарплаты моряков-подводников Северного флота составляют в среднем от 70 тысяч рублей. Об этом рассказал командующий Северным флотом, адмирал Николай Евменов. По его словам, профессия подводника - одна из самых высокооплачиваемых, причем в последние годы зарплата существенно росла.

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