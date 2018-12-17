Армия и оружие
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД
Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСДГазета.Ru04:14
Командование РВСН, по словам генерал-полковника Каракаева, учитывает намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом российские стратегические ядерные силы свои задачи по обороне менять не собираются.
Газета.Ru04:14
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с чего всё началось
«Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью»,— рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете ВС РФ «Красная звезда».Коммерсантъвчера в 21:04
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