Армия и оружие
Тело командующего Пятым флотом ВМС США Скотта Стирни было обнаружено в Бахрейне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным агентства, тело Стирни было найдено в его резиденции.
Газета.Ru17:29
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