Армия и оружие
Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. кмКомсомольская правда 06:32
Вооруженные силы Украины продвинулись на 24 квадратных километра в сторону Донбасса за последний год. Об этом сообщил командующий силовой Операции объединенных сил Сергей Наев.
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La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
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Минобороны опровергло гибель российских военных в Сирии
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