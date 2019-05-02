Армия и оружие

Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. кмКомсомольская правда 06:32

Вооруженные силы Украины продвинулись на 24 квадратных километра в сторону Донбасса за последний год. Об этом сообщил командующий силовой Операции объединенных сил Сергей Наев.
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Командование силовой операции в Донбассе объявило о захвате 24 кв. км

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