Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»RT на русском 21:23

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом «Адмирал Горшков»

РИА Новости21:27

США отслеживают перемещения российского «Адмирала Горшкова»

Газета.Ru21:55

Российские корабли зашли в Гавану

Московский Комсомолец24 июня в 13:06

Североморцы восхищены радушием кубинцев

Северпост08:12

Танкер Северного флота «Кама» пополняет запасы в порту Тринидада и Тобаго

ТК Звезда10:54

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

RT на русском21:23

Российские ракеты на Кубе. До 26 июня там пробудет фрегат «Адмирал Горшков»

REGNUM24 июня в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

Обновлено вчера в 09:20
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

В РАН назвали воду в Байкале отравленной

Обновлено в 03:17
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Общество

В КНДР пропал студент из Австралии

В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 21:45
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Украинские военные отступают, сообщили в ЛНР

Обновлено в 03:26
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Здоровье

Три очага бруцеллеза выявили в Еврейской автономной области

В трех хозяйствах Еврейской автономной области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза.
Обновлено в 07:04
Общество

Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby’s

Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В Туве покалеченный медведем мужчина месяц выживал в его берлоге

Обновлено вчера в 18:08
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.
Обновлено в 20:51
Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Обновлено в 22:11
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Происшествия

Надежду Маршалкину приговорили к 10 годам лишения свободы

Обновлено в 06:43
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Шоу-бизнес

Михаил Пореченков утопил квадроцикл

Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Общество

Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане Бессмертия

В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 19:45
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное