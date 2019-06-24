Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»RT на русском 21:23
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
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