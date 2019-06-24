Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»RT на русском 21:23

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Общество В КНДР пропал студент из Австралии В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Политика Работница бара плюнула в сына Трампа Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Гаджеты Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Политика Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.

Здоровье Три очага бруцеллеза выявили в Еврейской автономной области В трех хозяйствах Еврейской автономной области введен карантин из-за вспышки бруцеллеза.

Общество Рыболовлев прокомментировал решение суда в процессе против Sotheby’s Партнер юридической фирмы Emery Celli Brinckerhoff & Abady LLP Дэниэл Корнстейн, представляющий компании Рыболовлева, заявил, что представители миллиардера довольны решениями судов.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Происшествия Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.

Авто Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.

Шоу-бизнес Михаил Пореченков утопил квадроцикл Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.