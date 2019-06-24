Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»RT на русском 21:23

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
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США отслеживают перемещения российского «Адмирала Горшкова»

Газета.Ru21:55

«Русские идут с одной лодкой! Это конец». Флот США стал посмешищем в Сети после твита о российском фрегате

Царьград23:19

Командование в США следит за зашедшим в Гавану фрегатом «Адмирал Горшков»

РИА Новости21:27

США отслеживают российский фрегат «Адмирал Горшков» у берегов Кубы

Аргументы и Факты23:36

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

RT на русском21:23

Североморцы восхищены радушием кубинцев

Северпост08:12

Танкер Северного флота «Кама» пополняет запасы в порту Тринидада и Тобаго

ТК Звезда10:54
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Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Общество

В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов

В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Политика

Мадуро заявил о поимке всех участников новой попытки переворота

Обновлено в 21:39
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля в матче регулярного сезона MLS против "Орландо Сити".
Обновлено в 22:44
Футбол

«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по форварду Жоау Фелишу.
Обновлено в 17:50
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Теперь строит небольшой заводик: как екатеринбуржец разбогател на обедах в стеклянных банках

Екатеринбургские пользователи Facebook наверняка натыкались на посты популярных блогеров, которые дегустировали плов, супы или долму из банки.
Обновлено в 22:33
Здоровье

Маленьких жителей Приморья зовут проверить своё здоровье

Первую остановку в Уссурийском городском округе автопоезд сделает 28 июня в Пуциловке.
Обновлено в 21:03
Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Путешествия

Стало известно число российских туристов в Грузии

По данным ведомства, общее число туристов, которые заключили договоры на поездки в Грузию до конца 2019 года составляет 3,71 тыс. человек.
Обновлено в 18:37
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Футбол

Паредес не собирается уходить из «ПСЖ»

Обновлено в 19:05
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Бренд женского белья устроил бодипозитивную фотосессию

Бренд женского белья из Великобритании Ivory Rose выпустил новую фотосессию с бодипозитивными моделями.
Обновлено в 23:02
Игры

Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

Обновлено в 16:17
Театры

Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго

Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Транспорт

Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров

В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.
Обновлено в 02:18
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Армия и оружие

ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской

Обновлено в 08:36
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя

Обновлено вчера в 06:48
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:33
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