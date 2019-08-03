Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Экономика Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Политика В российском посольстве прокомментировали новые санкции США Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Китай пообещал ответить на новые пошлины США Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.

Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Интернет В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Футбол Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Армия и оружие В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".

Спорт Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020 Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.

Происшествия Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.

Политика Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.