Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровствоREGNUM 14:04
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
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Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено в 19:14
Экономика
Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено в 02:30
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.
Обновлено в 06:36
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.
Обновлено в 06:19
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен обратиться в Совет безопасности ООН из-за угрозы стране.
Обновлено в 18:39
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» по буллитам
Обновлено в 13:44
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке
Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"
Обновлено в 21:14
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность
Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
Обновлено в 13:36
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено в 07:46
Спорт
Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020
Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 19:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено в 01:05
Происшествия
Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей
В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.
Обновлено в 14:44
Политика
Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине
Согласно информации ведомства, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России) и другие экстремистские группы могут выбрать праздники или предшествующие им дни.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евро
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса.
Обновлено в 18:15
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТО
В ближайшие годы Украина не сможет стать членом НАТО. Такое мнение выразила экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Аниматор оригинального «Короля льва» раскритиковал ремейк
Издание HuffPost обратилось к 13 аниматорам и художникам, которые работали над мультфильмом «Король Лев» 1994 года, чтобы узнать их мнение о ремейке Джона Фавро, который Disney выпустил в 2019 году.
Обновлено в 07:50