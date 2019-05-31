Армия и оружие
Командный корабль ВМС США вошел в Балтийское мореФАН 02:05
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Об этом говорят данные одного из мониторинговых ресурсов. В пятницу, 31 мая, командный корабль ВМС США вошел в Балтийское море.
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Финансы
Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая
Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.
Обновлено в 05:26
Финансы
Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая
Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В России началось производство новейшей ракеты «Союз-5»
Обновлено в 06:26
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Демидова
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова.
Обновлено в 05:39
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Пугачева села на ветку и услышала «главные в жизни слова»
Алла Пугачева — самая лучшая в мире мама, заявила ее младшая дочь Елизавета. Соответствующее видео певица опубликовала в своем инстаграме.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Экономика
LetterOne может вывести в Россию британскую сеть Holland & Barrett
Компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана может вывести в Россию британскую сеть магазинов Holland & Barrett, сообщает «Ъ». По данным издания, британская Holland & Barrett Retail Ltd на прошлой неделе подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки
Обновлено в 05:00
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Экономика
СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Авто
Новый кроссовер от Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Фотографии новинки были созданы во время фотосессии в США. Уже известно, что этот кроссовер приедет и на российский рынок.
Обновлено вчера в 09:59
Хоккей
«Торонто» подтвердил решение клуба обменять Зайцева
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас подтвердил информацию, что клуб намерен обменять защитника Никиту Зайцева.
Обновлено в 01:17
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Футбол
Агент Сигурдссона опроверг его переход из ЦСКА в «Наполи»
Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи о переходе исландца в «Наполи».
Обновлено в 05:02
Здоровье
Сокращающие жизнь продукты назвали ученые
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Кузьмин ушел от Пугачевой из-за страха потерять свободу
Оказалось, что он ушел от певицы, так как не желал потерять творческую свободу.
Обновлено в 05:31