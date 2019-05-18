Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»Газета.Ru 03:51
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
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