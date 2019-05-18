Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за авариюLenta.ru 07:44
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сумму взыскивают судебные приставы.
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