Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за авариюLenta.ru 07:44

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сумму взыскивают судебные приставы.
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Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

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Командованию российской подлодки выставили 17-миллионный счет за аварию с гражданским судном

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