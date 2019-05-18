Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за авариюLenta.ru 07:44

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Сумму взыскивают судебные приставы.
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Суд взыскал 17 млн рублей с бывших военных за аварию подлодки на учениях

Новая газета03:56

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Газета.Ru14:17

Руководителей российской подлодки оштрафовали на 17 миллионов за аварию с гражданским судном

Piter.tv08:32

Бывшим военным выставили счет за подводное ДТП с участием подлодки «Краснодар». С инвалида требуют миллионы

Фонтанка.Ру05:25

Военный суд в Петербурге оштрафовал офицеров-подводников за столкновение с гражданским иностранным судном

Эхо Москвы18:14

СМИ узнали о многомиллионном наказании для командира российской подлодки

РБК02:49

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Коммерсантъвчера в 18:11
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
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Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Политика

Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено в 22:46
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено вчера в 02:46
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Футбол

Тренер сборной Гвинеи: Наби Кейта сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что Кейта не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов 1 июня из-за травмы, а также пропустит Кубок африканских наций, который пройдёт в Египте в период с 21 июня по 19 июля.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Происшествия

На набережной Лейтенанта Шмидта тушили автомобиль

Обновлено в 20:02
Здоровье

Какие льготы, пособия и компенсации положены семьям с ребенком-инвалидом

Какие льготы и пособия положены семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, «Летидору» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.
Обновлено в 17:10
Общество

Кузнецова предложила создать единую службу помощи семьям в трудной ситуации

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что в России нужна служба помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая работала бы по принципу "одного окна".
Обновлено в 10:31
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Музыка

Палестина организует альтернативное «Евровидение»

В концертах примут участие артисты из Палестины, Израиля и других стран.
Обновлено в 17:58
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Здоровье

В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ

В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:38
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Интернет

Определены национальные предпочтения в эмодзи

На втором месте идёт «ВКонтакте» с 16%. Есть разница в предпочтениях и между полами.
Обновлено в 10:48
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Культура

В Нью-Йорке стартовал фестиваль, посвященный Пушкину

Фестиваль искусства и музыки, приуроченный к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, открылся в Нью-Йорке.
Обновлено в 16:25
Космос

Американский сегмент МКС может стать непригодным для сна из-за жары

ЦУП Хьюстона предупредил астронавтов, что в модуле Harmony отмечена повышенная температура воздуха Астронавтов на МКС в хьюстонском ЦУПе предупредили о том, что они, возможно, не смогут спать этой ночью в американском модуле Harmony из-за повышенной температуры.
Обновлено 16 мая в 12:49
Авто

«Почему нельзя сразу сделать по-нормальному»: Владельца Toyota Camry возмутили недочеты производителя

Владелец «Камри» рассказал, что приобрел новый автомобиль в 70-м кузове в прошлом году, в минимальной комплектации, но недочеты заметил не сразу.
Обновлено в 08:00
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Игры

Digital Foundry: технический анализ RAGE 2 на Xbox One X, PS4 Pro, PS4 и Xbox One

Обновлено в 07:57
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
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