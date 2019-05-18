Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судномКоммерсантъ вчера в 18:11

В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
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Военный суд взыскал 17 миллионов рублей с капитанов подводной лодки «Краснодар» за столкновение с иностранным судном

Эхо Москвы07:00

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Газета.Ru03:51

Бывшим военным выставили счет за подводное ДТП с участием подлодки «Краснодар». С инвалида требуют миллионы

Фонтанка.Ру05:25

Суд взыскал 17 млн рублей с бывших военных за аварию подлодки на учениях

Новая газета03:56

Командованию российской подлодки выставили 17-миллионный счет за аварию с гражданским судном

URA.Ru06:28

СМИ узнали о многомиллионном наказании для командира российской подлодки

РБК02:49

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Коммерсантъвчера в 18:11
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Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Здоровье

Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве

По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Футбол

Хавбек «Урала» Димитров выбыл до конца сезона из-за травмы

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских рассказал, что полузащитник команды Николай Димитров пропустит остаток сезона из-за повреждения.
Обновлено в 03:55
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

Четырехлетней Веронике нужны деньги на покупку аппарата ИВЛ

Обновлено в 02:33
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Кино

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»

Обновлено в 05:48
Музыка

Лазарев вошел в чарты ITunes 11 европейских стран

Обновлено в 04:34
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)

Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч пятого тура группового этапа чемпионата мира против команды Латвии.
Обновлено в 05:12
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Общество

Мединский пригласил россиян на Ночь музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил россиян на Ночь музеев, которая пройдет с 18 на 19 мая по всей стране.
Обновлено в 06:33
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Кино

В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон

Обновлено 16 мая в 12:59
Экономика

Камеры видеонаблюдения на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей

Обновлено вчера в 14:39
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

Порошенко призвал Зеленского добиваться новых санкций против РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к команде избранного лидера Владимира Зеленского с призывом продолжать движение страны в Евросоюз, беречь отношения с партнерами по коалиции против "российской агрессии" и добиваться новых санкций.
Обновлено в 07:12
Интернет

Компания Google закрывает очередной сервис

Google приступит к удалению облачной информации Jump и деактивации аккаунтов 28 июня.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини

Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Игры

THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»

Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Газманову дорого обойдутся откровения на НТВ, заявила его жена

Обновлено в 03:19
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
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