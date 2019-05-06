Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофеКрасная весна 02:29

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» потерял радиосвязь с землей из-за прямого попадания молнии, сообщил 6 мая газете «Комсомольская правда» командир самолета Денис Евдокимов. По его словам, взлетел лайнер в 18:02 мск 5 мая.

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

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Происшествия В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.

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Происшествия Семье погибшего бортпроводника «Суперджета» выплатят 5 млн рублей Глава Минтранса Евгений Дитрих подтвердил, что бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев погиб в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, его семье выплатят 5 млн рублей, такие же выплаты могут получить родственники погибших пассажиров.

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