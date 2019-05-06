Трагедия в Шереметьеве
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофеКрасная весна 02:29
Самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» потерял радиосвязь с землей из-за прямого попадания молнии, сообщил 6 мая газете «Комсомольская правда» командир самолета Денис Евдокимов. По его словам, взлетел лайнер в 18:02 мск 5 мая.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» самолёта рассказал подробности катастрофы
Московский Комсомолец03:34
«Ударила молния, летели без связи»: командир самолета Москва - Мурманск о посадке
ТК Звездавчера в 17:11
Пилот, посадивший сгоревший SSJ-100 в «Шереметьево»: Пожар у нас начался после посадки
Комсомольская правдавчера в 16:37
Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» рассказал, что произошло с самолетом
Взгляд.рувчера в 15:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Происшествия
Пассажирка рейса Москва – Мурманск в последний момент сдала билет
Жительница Мурманска сдала билеты 3 мая, за два дня до трагедии.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после вступления новоизбранного президента Владимира Зеленского в должность подаст в отставку.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В СК озвучили версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следствием в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего в минувшее воскресенье в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Представлены скрывающиеся в глазах ранние признаки болезни Паркинсона
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Семье погибшего бортпроводника «Суперджета» выплатят 5 млн рублей
Глава Минтранса Евгений Дитрих подтвердил, что бортпроводник «Аэрофлота» Максим Моисеев погиб в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, его семье выплатят 5 млн рублей, такие же выплаты могут получить родственники погибших пассажиров.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области
В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Пилот «Суперджета» рассказал в деталях, о том что произошло в Шереметьево
Обновлено в 04:10
Политика
В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 02:49
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Премьер Эстонии оценил учения НАТО у границ РФ
Обновлено в 05:00
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Здоровье
В поликлинике Екатеринбурга вопреки необходимости не стали обследовать ребенка
С жалобой на невозможность получения помощи в районной поликлинике, к которой мальчик прикреплен по прописке, к зампреду соцкомитета Заксобрания Свердловской области Евгению Зяблицеву обратилась бабушка ребенка, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 04:31
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Директор Челябинского Камерного театра пожаловался на медленную скорую
Накануне, 5 мая, Илья Коломейский, директор Челябинского Камерного театра, в своем Facebook аккаунте пожаловался на скорую, которая ехала к нему и его жене более трех часов.
Обновлено в 03:55
Политика
Владимир Зеленский вышел из бизнеса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский вышел из бизнеса. Об этом рассказал его бизнес-партнер Сергей Шефир.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Алена Апина сняла на видео горящий SSJ-100 в Шереметьево
Звезда 90-х наблюдала, как полыхает самолет "Аэрофлота" SSJ-100, из терминала аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Губернатора Севастополя госпитализировали с аппендицитом
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом "аппендицит", сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.
Обновлено в 03:00
Спорт
Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Обновлено в 05:06
Политика
Россия может выйти из Совета Европы
Напомним, в 2014 году делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лишили практически всех полномочий.
Обновлено вчера в 06:18