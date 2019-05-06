Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофыLenta.ru вчера в 18:06

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.

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