Трагедия в Шереметьеве

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофыLenta.ru вчера в 18:06

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.
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Пилот SSJ100 сообщил подробности об экстренной посадке лайнера

РБК03:38

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности катастрофы

Коммерсантъ02:36

Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» рассказал, что произошло с самолетом

Взгляд.рувчера в 15:59

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Lenta.ruвчера в 18:06

«Ударила молния, летели без связи»: командир самолета Москва - Мурманск о посадке

ТК Звездавчера в 17:11

Пилот, посадивший сгоревший SSJ-100 в «Шереметьево»: Пожар у нас начался после посадки

Комсомольская правдавчера в 16:37

Пилот SSJ100 рассказал подробности об авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомостивчера в 20:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Космос

ТУСУР сформирует задачи по программе Роскосмоса «Сфера»

Пакет актуальных задач и направлений, которые необходимо будет реализовать в рамках новой федеральной целевой программы «Сфера» госкорпорации «Роскосмос», сформируют специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает 6 мая пресс-служба вуза.
Обновлено в 03:05
Происшествия

После трагедии с мурманским самолетом активизировались мошенники

В социальных сетях активизировались мошенники после трагедии с мурманским самолетом в столичном Шереметьево.
Обновлено в 02:58
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения.
Обновлено в 03:14
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске

Обновлено вчера в 21:49
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).
Обновлено вчера в 19:19
Гаджеты

Президент Xiaomi Redmi рассказал об оснащении флагманского смартфона

Обновлено в 03:55
Музыка

В Екатеринбурге в День Победы выступят Безруков, Газманов и Трофим

Обновлено в 02:44
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

Обновлено вчера в 13:13
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Футбол

Форвард «Челси» по ошибке поздравил капитана с завершением карьеры

Обновлено в 04:13
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Общество

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась на Аляске

Обновлено в 01:39
Футбол

Полузащитник «Лехии» Михаляк летом перейдет в «Ахмат»

Полузащитник «Лехии» из Гданьска Конрад Михаляк летом этого года переберется в российскую Премьер-лигу.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

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