Трагедия в Шереметьеве
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофыLenta.ru вчера в 18:06
Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» рассказал, что произошло с самолетом
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