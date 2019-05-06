Трагедия в Шереметьеве

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофыLenta.ru вчера в 18:06

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности катастрофы

Коммерсантъ02:36

Пилот сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» рассказал, что произошло с самолетом

Взгляд.рувчера в 15:59

Пилот SSJ100 рассказал подробности об авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомостивчера в 20:28

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Lenta.ruвчера в 18:06

«Ударила молния, летели без связи»: командир самолета Москва - Мурманск о посадке

ТК Звездавчера в 17:11

Пилот, посадивший сгоревший SSJ-100 в «Шереметьево»: Пожар у нас начался после посадки

Комсомольская правдавчера в 16:37

Члены экипажа раскрыли подробности крушения самолета в Шереметьево

URA.Ruвчера в 21:16
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн

Молния погубила 41 пассажира в Шереметьево

Вести.UZвчера в 23:14
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
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Опубликованы кадры из салона сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
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Происшествия

При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет

В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
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