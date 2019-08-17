Футбол
Командир лайнера А321 Дамир Юсупов нанес удар по мячу в матче «Урала»Екатеринбург-ТВ 08:28
Трибуны несколько минут скандировали «спасибо!» и «молодцы!». Затем Дамир Юсупов нанес символический удар по мячу. ФК «Урал» регулярно летает самолетами «Уральских авиалиний».
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В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок
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Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
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Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота.
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Гаджеты
Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41
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Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
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Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
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Шоу-бизнес
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Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за пять лет пребывания на посту вывел из страны по меньшей мере восемь миллиардов долларов.
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Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО на соревнования АрМИ
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Происшествия
Конор Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину
Один из мужчин отказался выпить, но боец настаивал на своем. Вскоре после этого Конор ударил пожилого мужчину по лицу.
Обновлено 15 августа в 05:28
Гаджеты
На YouTube выяснили, чем отличается новая Nintendo Switch от старой
Компания Nintendo утверждает, что единственное различие между новой и старой версиями консоли Switch — увеличенное время автономной работы.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В США раскрыли перспективы ВМФ России
Военно-морской флот (ВМФ) России стремительно избавляется от старых крупных кораблей в пользу новых малых, тем самым превращаясь из глобальной силы в региональную, пишет The National Interest.
Обновлено в 17:02
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев
Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Мэр Оттавы признался в гомосексуальности
Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин
В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.
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Общество
В России за сутки потушили 70 лесных пожаров
Обновлено вчера в 20:05
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23