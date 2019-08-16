Командир рейса А321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, извинился перед пассажирами за то, что не смог доставить их в Симферополь. Дамир Юсупов пожелал, чтобы они не боялись летать.

Командир аварийно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

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