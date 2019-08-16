Происшествия
Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирамиИнтерфакс - Россия 04:36
Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета.
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Политика
Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается
Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Обновлено в 08:48
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Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
Порошенко в декларации назвал себя президентом Украины
Экс- президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации указал, что все еще является главой государства.
Обновлено в 08:59
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Кино
Стивен Содерберг начал съемки нового фильма «Пусть все выскажутся»
За две недели до мировой премьеры фильма «Прачечная» на кинофестивале в Венеции Стивен Содерберг приступил к съемкам своего нового режиссерского проекта — картины «Пусть все выскажутся» (Let Them All Talk).
Обновлено в 07:09
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»
Обновлено в 07:13
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Общество
Старейший вор в законе заявил полиции о своем отказе от криминального статуса
Житель Москвы Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула.
Обновлено в 03:25
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Авто
МВД разрешило вешать нестандартные номера на авто
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТа», — цитирует «Коммерсантъ» официального представителя МВД Ирину Волк.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Недвижимость
Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%
"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:11
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15