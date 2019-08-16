Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший утром 15 августа рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета.

Командир аварийно севшего на поле А321 извинился перед пассажирами

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