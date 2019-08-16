Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Политика ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".

Армия и оружие Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.

Технологии «Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.

Баскетбол Казинс получил травму колена на тренировке Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Футбол «Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Происшествия В Японии почти 2 тысячи человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна В Японии не менее 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту города Осака из-за отмены рейсов в связи с тайфуном "Кроса", сообщает агентство Киодо.

Политика В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова 15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.

Политика Текслер назначил временного министра промышленности Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.

Происшествия Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Омске мальчик провалился в яму с кипятком Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.

Авто Появились данные о ценах на дизельную версию пикапа Ram 1500 2020 года Сообщается, что дизельный мотор будет доступен абсолютно во всех версиях пикапа, также с этим мотором можно заказать и Ram 1500 Classic 2019 модельного года – в этом случае цена составит 2 578 962 рублей.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.

Путешествия В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.