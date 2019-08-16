Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в ЕкатеринбургRT на русском 01:04

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург

URA.Ru00:17

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в поле, вернулись в Екатеринбург

Znak.com00:39

«Отсыпаются после тяжелого дня»: экипаж самолета А321, севшего в поле под Москвой, вернулся в Екатеринбург

КП - Екатеринбург01:40

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

RT на русском01:04

Пилоты «Уральских авиалиний», спасшие пассажиров, вернулись в Екатеринбург

ТагилСити.ру01:00

Пилоты севшего в подмосковном поле самолета вернулись в Екатеринбург

РБК02:14

Летчики «Уральских авиалиний», посадившие Airbus в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург

Екатеринбург Онлайнвчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие

В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов

Обновлено в 01:23
Наука

У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»

Обновлено вчера в 09:03
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Технологии

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.
Обновлено в 01:58
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Обновлено в 02:17
Баскетбол

Казинс получил травму колена на тренировке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол

«Астана» вышла в следующий раунд Лиги Европы

В первой встрече команда из Казахстана была сильнее соперника со счетом 5:1 и, таким образом, прошла в следующий раунд турнира.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Спартак» сыграет с ЦСКА в понедельник

В воскресенье «Динамо» сразится с «Локомотивом», а в понедельник – «Спартак» с ЦСКА.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321

Обновлено вчера в 13:30
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Японии почти 2 тысячи человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна

В Японии не менее 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту города Осака из-за отмены рейсов в связи с тайфуном "Кроса", сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Политика

Текслер назначил временного министра промышленности

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой и.о. министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка

Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Авто

Появились данные о ценах на дизельную версию пикапа Ram 1500 2020 года

Сообщается, что дизельный мотор будет доступен абсолютно во всех версиях пикапа, также с этим мотором можно заказать и Ram 1500 Classic 2019 модельного года – в этом случае цена составит 2 578 962 рублей.
Обновлено в 01:23
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей

Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.
Обновлено вчера в 16:00
Путешествия

В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka).
Обновлено вчера в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
Главное