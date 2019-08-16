Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в ЕкатеринбургRT на русском 01:04
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».
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Летчики «Уральских авиалиний», посадившие Airbus в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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