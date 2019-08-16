Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героемРИА Новости 13:32
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле. Юсупов отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.
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