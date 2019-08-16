Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами. Уже прилетев в Екатеринбург, Юсупов, общаясь с прессой, признался, что во время экстренной посадки ничего не сообщал пассажирам борта.

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

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