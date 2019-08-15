Происшествия

Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героемРБК 13:42

Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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