Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

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