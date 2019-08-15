Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героемРИА Новости 13:32
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле. Юсупов отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.
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Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
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Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
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Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
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Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
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В России ответили на обвинения США в краже технологий
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.
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Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
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