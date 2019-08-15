Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле. Юсупов отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.

Авто В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).

Политика В Донбассе назвали число получивших гражданство России За получением российского гражданства обратились более 60 тысяч жителей Донбасса.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Наука Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.

Здоровье Врачей и медсестер защитят от профессиональных заболеваний Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что сейчас у медсестер и врачей очень высокий риск развития профессиональных заболеваний.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Монако» ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика Трамп призвал строить в США больше психбольниц Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Армия и оружие КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.

Здоровье Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы Роспотребнадзор приостановил на 50 дней деятельность предприятия по изготовлению шаурмы на северо-западе Москве из-за угрозы здоровью и жизни людей.

Армия и оружие На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса» Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика NYT: спецслужбам США разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС Администрация США признала, что ею было принято решение отключить на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны.

Интернет Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Политика СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Армия и оружие В России ответили на обвинения США в краже технологий Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.