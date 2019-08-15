Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шассиREGNUM 14:54
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно. Об этом он сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Политика
Трамп надавил: Израиль впервые закрыл двери для членов Конгресса США
Министр внутренних дел Израиля Арье Дери сегодня, 15 августа, принял решение закрыть въезд в страну для членов Конгресса США от Демократической партии Рашиды Тлаиб и Ильхан Омар.
Обновлено в 14:02
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
На Украине хотят сменить главу ПЦУ Епифания
На Украине хотят сменить главу неканонической Православной церкви страны (ПЦУ) Епифания, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.
Обновлено в 15:06
Футбол
Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив»
Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».
Обновлено в 15:11
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Политика
Детективы НАБУ задержали украинского замминистра при получении взятки
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака вместе с помощником при получении взятки почти в 480 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 17:43
Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Наука
Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов
Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.
Обновлено в 09:24
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Кино
Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
Обновлено в 15:27
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей
Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.
Обновлено в 13:03
Наука
В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека
Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 22:35