Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно. Об этом он сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Политика Трамп надавил: Израиль впервые закрыл двери для членов Конгресса США Министр внутренних дел Израиля Арье Дери сегодня, 15 августа, принял решение закрыть въезд в страну для членов Конгресса США от Демократической партии Рашиды Тлаиб и Ильхан Омар.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне, в результате аварии погибли шесть человек, еще один доставлен в медучреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Политика На Украине хотят сменить главу ПЦУ Епифания На Украине хотят сменить главу неканонической Православной церкви страны (ПЦУ) Епифания, передает «Страна.ua» со ссылкой на источник в церковных кругах.

Футбол Джорджевич советовался с Ивановичем перед уходом в «Локомотив» Новичок «Локомотива» черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход из «Зенита».

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Политика Детективы НАБУ задержали украинского замминистра при получении взятки Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака вместе с помощником при получении взятки почти в 480 тысяч долларов.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.

Общество ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.

Происшествия Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Наука Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.

Футбол Михайличенко возглавил киевское «Динамо» Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Финансы Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.

Общество Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста Ужесточить требования к желающим подняться на Эверест решила спецкомиссия, сформированная правительством Непала после неудачного альпинистского сезона.