Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

с чего всё началось

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Общество Для ремонта «Адмирала Кузнецова» модернизируют док в Мурманске Судоремонтный завод Мурманска 35 модернизирует сухой док, чтобы принять на ремонт единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Происшествия ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.

Политика Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.

Экономика Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Авто Hyundai Tucson получил новый мотор Компания Hyundai расширила линейку модификаций кроссовера Tucson для России, добавив модификацию в одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Общество Составлен и утвержден календарь выходных дней в 2020 году Премьер России Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных дней в 2020 году, подписав соответствующее постановление.

Экономика Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.

Общество В Новороссийске дворняжка украла с привязи породистого пса В Новороссийске бездомный пес украл с привязи породистую собаку и пошел с ней гулять, видео появилось в Instagram.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.

Политика Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.

Экономика В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.

Политика Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.

Политика Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.

Футбол Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.