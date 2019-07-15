Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудниковГазета.Ru 08:35

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
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