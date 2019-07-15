Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудниковГазета.Ru 08:35
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Интерфакс06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Обновлено в 11:18
Экономика
Дыра в капитале лишенного лицензии московского банка «Тройка-Д» составила 5 миллиардов рублей
Регулятор отозвал лицензию в середине апреля.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Общество
Для ремонта «Адмирала Кузнецова» модернизируют док в Мурманске
Судоремонтный завод Мурманска 35 модернизирует сухой док, чтобы принять на ремонт единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Обновлено в 10:32
Происшествия
ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области
На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Экономика
Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского
Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Авто
Hyundai Tucson получил новый мотор
Компания Hyundai расширила линейку модификаций кроссовера Tucson для России, добавив модификацию в одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 09:24
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество
Составлен и утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных дней в 2020 году, подписав соответствующее постановление.
Обновлено 13 июля в 09:39
Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале прошлого года ВВП Китая вырос на 6,4%.
Обновлено в 02:00
Общество
В Новороссийске дворняжка украла с привязи породистого пса
В Новороссийске бездомный пес украл с привязи породистую собаку и пошел с ней гулять, видео появилось в Instagram.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S11 может получить раздвижной корпус
Выполненный в корпусе необычного форм-фактора смартфон, описанный в новом патенте южнокорейской корпорации Samsung, может стать основой для грядущего флагманского Galaxy S11.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву
Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.
Обновлено в 10:15
Хоккей
«Нефтехимик» вернул защитника, с которым расторг контракт в апреле
Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один сезон. Отметим, что в апреле стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 11:20