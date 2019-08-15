с чего всё началось

На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.

Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузой

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Политика У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.

Футбол Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм) Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.

Энергетика Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Происшествия Система отпугивания птиц в аэропорту Жуковского работала исправно В подмосковном аэропорту Жуковского система отпугивания птиц была в рабочем состоянии.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Общество ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.

Происшествия Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.

Армия и оружие В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.

Армия и оружие В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.

Политика Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.

Политика МИД обвинил США в попытках уклониться от продления ДСНВ Соединенные Штаты целенаправленно изобретают предлоги для того, чтобы уклониться от продления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в четверг, 15 августа, глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Общество Назван размер справедливой зарплаты россиян Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.