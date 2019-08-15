Происшествия
Командир A321 объяснил решение сажать самолет на поле с кукурузойРБК 12:13
На пресс-конференции, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24», Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси.
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с чего всё началось
Летчик-герой Дамир Юсупов, имя которого сегодня знает вся страна, вышел в прямой эфир программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и заявил, что героем себя не считает.Вести.Ru13:01
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Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Энергетика
Fitch ожидает снижение EBITDA «Газпрома» из-за поставок СПГ в Европу
Fitch указывает, что 30% европейского экспортного газа «Газпрома» в 2019-2020 годах будут продаваться по спотовым ценам, в то время как остальной объём экспортного газа будет реализован по ценам, установленным контрактами с нефтяной привязкой, а также гибридными контрактами, учитывающими цены на нефть и спотовые цены на газ.
Обновлено в 12:54
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Система отпугивания птиц в аэропорту Жуковского работала исправно
В подмосковном аэропорту Жуковского система отпугивания птиц была в рабочем состоянии.
Обновлено в 04:53
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на статью о запугивании семей голландских лётчиков
Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
Обновлено в 08:53
Политика
МИД обвинил США в попытках уклониться от продления ДСНВ
Соединенные Штаты целенаправленно изобретают предлоги для того, чтобы уклониться от продления Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), заявил в четверг, 15 августа, глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
Обновлено в 10:36
Культура
Актер Эрик Робертс намерен получить гражданство России
Обновлено в 02:15
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
Обновлено в 13:09