Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с ПутинымГазета.Ru 02:09
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Накануне вечером в Тбилиси начались протесты в связи с приездом группы российских парламентариев на Межпарламентскую Ассамблею православия.
Обновлено в 04:02
Политика
В Госдуме оценили позицию МИД Литвы по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек
На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Располневшая Нелли Уварова стала совершенно неузнаваема
39-летняя звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова приняла участие в шоу на телеканале Россия.
Обновлено в 04:25
Музыка
В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".
Обновлено вчера в 13:43
Спорт
Сборная России по баскетболу победила Италию в матче Европейских игр
Мужская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:28
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Культура
Осквернены могилы Александра Таирова и его жены
Обновлено в 04:13
Экономика
Индекс деловой активности в еврозоне вырос сильнее ожиданий
Ранее вышли данные, согласно которым потребительские цены в еврозоне поднялись в мае 2019 года на 1,2% в годовом сопоставлении после повышения на 1,7% в апреле.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки
Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 08:51
Музыка
София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи
Певица София Ротару впервые за долгое время выступит в Сочи на конкурсе «Новая волна».
Обновлено в 03:41
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Игры
Разработчики Dota Underlords тестируют кроссплатформенность игры
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Как встречают в мире летнее солнцестояние
Обновлено в 04:37
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Общество
Камеры запечатлели пятнистую «крестницу» Памелы Андерсон с детенышем
Нередко на снимках фотоловушек можно увидеть, как детеныши ходят за самками след в след, не исключение и котенок Leo 38F.
Обновлено в 03:37
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46