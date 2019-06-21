Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с ПутинымГазета.Ru 02:09

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
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