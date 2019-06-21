Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с ПутинымГазета.Ru 02:09

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Политика Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Экономика Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019 Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.

Происшествия Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Политика Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Экономика Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.

Происшествия В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.

Интернет Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Общество Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.

Гаджеты Google отказалась от производства планшетов Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.

Шоу-бизнес Скончалась теща композитора Бари Алибасова На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.

Политика Грузинская оппозиция намерена устроить в Тбилиси вечером новую акцию протеста Столкновения были вызваны приездом в Грузию депутатов российской Госдумы. Оппозиция выдвинула власти ряд требований.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.