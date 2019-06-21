Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с ПутинымГазета.Ru 02:09
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
США начнут закупать фрегаты УРО нового поколения в 2019-2020 годах
Военно-морские силы (ВМС) США намерены приступить к закупке фрегатов с управляемым ракетным оружием (УРО) FFG(X) в 2019-2020 годы.
Обновлено в 01:56
Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019
Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Экономика
Росстат повысил оценку роста реальных зарплат россиян
Оценку роста реальной заработной платы российских граждан в мае Росстат повысил до 2,8% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Интернет
Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр
Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.
Обновлено в 02:07
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания
Обновлено в 01:51
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Гаджеты
Google отказалась от производства планшетов
Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Скончалась теща композитора Бари Алибасова
На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.
Обновлено в 01:42
Политика
Грузинская оппозиция намерена устроить в Тбилиси вечером новую акцию протеста
Столкновения были вызваны приездом в Грузию депутатов российской Госдумы. Оппозиция выдвинула власти ряд требований.
Обновлено в 03:00
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
Суперкар Drako GTE получит 1200-сильный электрический двигатель
Модель получит электрический 1200-сильный двигатель и подвеску, обеспечивающую хорошую управляемость автомобиля даже во время поворотов на большой скорости.
Обновлено в 03:03