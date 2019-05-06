Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса ПорошенкоИзвестия 19:42

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.
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В штабе Зеленского объявили о поддержке курса Порошенко

URA.Ru20:21

Штаб Зеленского объявил о продолжении курса Порошенко

News.ru20:09

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Известия19:42

В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС

RT на русском19:55

Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко

РЕН ТВ19:53

Команда Зеленского сообщает о поддержке курса Порошенко

Московский Комсомолец19:47

Председатель штаба Зеленского сообщил о продолжении курса Порошенко

Life.ru20:03
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Общество

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

В результате пожара в самолете в Шереметьево погиб 41 человек

Следственный комитет России (СКР) сообщил о количестве погибших в инциденте с пожаром при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:32
Армия и оружие

США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Происшествия

В Мурманской области объявили траур из-за ЧП с самолетом в Шереметьево

Обновлено в 18:17
Общество

Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму

Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении штаба правительства нацсогласия Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в ходе воздушных ударов уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна

В настоящий моменту судьба 13 человек, которые находились на борту пассажирского лайнера авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, неизвестна.
Обновлено в 14:18
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа

Обновлено в 04:00
Происшествия

Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году

Обновлено в 14:59
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Происшествия

В Израиле мужчина погиб в результате обстрелов из сектора Газа

Мужчина, которому было 60 лет, стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, начавшихся в субботу утром.
Обновлено вчера в 23:44
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе

ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Политика

Пограничники РФ и США могут возобновить тренировки в Тихом океане

Береговая охрана США и погранслужба ФСБ России могут возобновить совместные тренировки в Тихом океане.
Обновлено в 21:44
Политика

Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Происшествия

Собака напала на детей в Кемерове

4 мая в 13:40 в городе Кемерово собака напала на детей. Инцидент произошел на улице Металлистов, 19.
Обновлено в 03:08
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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