Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса ПорошенкоИзвестия 19:42

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.
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Штаб Зеленского объявил о продолжении курса Порошенко

News.ru20:09

Председатель штаба Зеленского сообщил о продолжении курса Порошенко

Life.ru20:03

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Известия19:42

Штаб Зеленского заявил о поддержке курса Порошенко

РЕН ТВ19:53

Команда Зеленского сообщает о поддержке курса Порошенко

Московский Комсомолец19:47

В штабе Зеленского заявили о планах продолжить курс на вступление в ЕС

RT на русском19:55

В штабе Зеленского объявили о поддержке курса Порошенко

URA.Ru20:21
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Здоровье

Семимесячную девочку спасет внутривенное питание

Обновлено в 18:07
Происшествия

При возгорании SSJ-100 выжили 37 человек

Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Происшествия

«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево

Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Происшествия

Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо

На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено в 05:58
Экономика

Аналитики Сбербанка обнаружили сокращение малого и среднего бизнеса в Алтайском крае

Алтайский край вошел в число регионов, в которых произошло сокращение активных предприятий малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Новый смартфон Redmi 855 получит экспериментальный режим разгона GPU

Новый китайский смартфон Redmi 855 получит экспериментальный режим разгона графического процессора (GPU).
Обновлено в 16:20
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Здоровье

Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться

22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Технологии

Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным

Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Общество

Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников

В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Хоккей

«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии

Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet

Обновлено в 17:18
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено в 19:10
Общество

Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах

Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Технологии

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Транспорт

Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае

Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Экономика

На рынках стало слишком тихо, даже страшно

По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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