Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса ПорошенкоИзвестия 19:42
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45.
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Здоровье
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Обновлено в 18:07
Происшествия
При возгорании SSJ-100 выжили 37 человек
Обновлено в 16:40
Происшествия
«Идиоты»: Заслуженный пилот не смог сдержаться после трагедии в Шереметьево
Сытник объяснил, что самолёт сажали явно неправильно, поскольку при посадке произошёл предположительный подлом шасси, которые задели топливные баки и этим вызвали возгорание.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Следком РФ: в Шереметьево погиб 1 человек и пострадали четверо
На борту находились 78 человек. По официальной информации СК РФ, в результате ЧП погиб один человек и пострадали четверо.
Обновлено в 13:17
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено в 05:58
Экономика
Аналитики Сбербанка обнаружили сокращение малого и среднего бизнеса в Алтайском крае
Алтайский край вошел в число регионов, в которых произошло сокращение активных предприятий малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Новый смартфон Redmi 855 получит экспериментальный режим разгона GPU
Новый китайский смартфон Redmi 855 получит экспериментальный режим разгона графического процессора (GPU).
Обновлено в 16:20
Происшествия
Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Кино
Де Ниро рассказал о мире без Трампа
Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Технологии
Онлайн-сервис сериалов YouTube Originals вскоре станет бесплатным
Сервис YouTube Originals известен далеко не многим.
Обновлено в 10:28
Общество
Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 19:07
Происшествия
Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»
Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серии
Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа". Ранее сообщалось, что Радулов набрал десятое очко в плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 00:31
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Фильм «Мстители: Финал» за два уикенда собрал рекордные $2,189 млрд.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено в 19:10
Общество
Совфед может выступить с инициативой запрета кальянов в ресторанах
Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой теме будет посвящено совещание 31 мая в Совфеде, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
Обновлено в 20:11
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Транспорт
Совмещенные знаки и поворот на красный: какие «сюрпризы» ждут автолюбителей в мае
Дорожные знаки малого формата Новые ГОСТы в организации дорожного движения заработали в России с 1 мая.
Обновлено в 19:05
Экономика
На рынках стало слишком тихо, даже страшно
По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.
Обновлено в 12:09