Политика

Команда Зеленского выдвинула требования к ПорошенкоРИА Новости 05:30

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
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Команда Зеленского выдвинула Порошенко ультиматум

Газета.Ru08:10

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

Известия05:26

Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко

РИА Новости05:30

Штаб Зеленского потребовал от Порошенко раскрыть сведения об офшорах

РБК06:32

Команда Зеленского опубликовала список требований к Порошенко

Московский Комсомолец05:25

Команда Зеленского выдвинула восемь требований к Порошенко

RT на русском05:21

Штаб Зеленского ответил на призыв Порошенко к молодежи голосовать за него

ТАСС04:25
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Финансы

Минфин уменьшит покупки иностранной валюты

Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика

Ляшко опубликовал в Сети личные телефоны Зеленского и Коломойского

В Сети появились достоверные личные номера мобильных телефонов шоумена Владимира Зеленского, украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Академии Можайского в Петербурге прогремел взрыв

Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Экономика

«Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 17:32
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Космос

Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля

В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Игры

Разработка Anthem сопровождалась огромными проблемами

Обновлено в 05:22
Политика

Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу

Обновлено в 09:08
Происшествия

Стало известно о действиях пилотов рухнувшего в Эфиопии Boeing

Обновлено в 05:35
Авто

Компания GAC Motor представит в России девять моделей

Обновлено в 06:16
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество

Алексей Текслер намерен внедрять в Челябинске раздельный сбор мусора

Врио губернатора намерен постепенно развивать систему раздельного сбора мусора и в других городах области.
Обновлено в 01:37
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Экономика

Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами

Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария» на Ямале

Обновлено в 07:56
Наука

Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков

Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.
Обновлено в 05:26
Наука

Минсельхоз США прекратит эксперименты над кошками

Министерство сельского хозяйства США закроет программу исследований токсоплазмоза, которая проводилась 37 лет и привела к гибели тысяч кошек.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Обновлено в 06:57
Происшествия

Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием

Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.
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Шоу-бизнес

Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад

Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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