Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требованийРИА Новости 05:30
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
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Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Житель Гулькевичей рассказал о пытках в отделе полиции
18 марта четверо полицейских забрали Хацкевич из дома и доставили в местный отдел полиции.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Единоборства
Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова отреагировал на оскорбления супруги россиянина ирландцем Конором Макгрегором.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл появился общий аккаунт в Instagram
Перед свадьбой с принцем Гарри актрисе Меган Маркл пришлось отказаться от социальных сетей.
Обновлено в 06:54
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Политика
КПРФ выдвинул режиссера Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга
Партия выдвинула своего видного члена, депутата Государственной думы и режиссера Владимира Бортко, об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе" рассказал заместитель председателя КПФР Юрий Афонин.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Политика
Госдума упрощает прием в Росгвардию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий упрощенный прием на службу по контракту в Росгвардию.
Обновлено в 06:30
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление ввел кабмин Украины по инициативе МВД.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Беглов пообещал до конца года решить проблему дольщиков ГК «Город»
Как передают «Невские Новости», целью рабочего визита Беглова в 21-й квартал была встреча с активистами группы обманутых дольщиков ГК «Город».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года
Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Гаджеты
Бюджетный смартфон Tecno CAMON i4
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Энергетика
Глава Wintershall заявил о поддержке Фридманом «Северного потока-2»
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall, подконтрольная нефтехимическому концерну BASF, представила будущему партнеру — LetterOne Михаила Фридмана — портфолио своих активов, в которые в том числе входит 15,5% Nord Stream AG (оператор газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток») и обязательство финансировать строительство второго аналогичного проекта — «Северный поток-2».
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка
Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Политика
Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России
Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Авто
ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»
Обновлено в 03:45
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Компания GAC Motor представит в России девять моделей
Обновлено в 06:16
Авто
Путин откроет автозавод Mercedes-Benz в Подмосковье
Сегодня, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 00:23
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Политика
Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году
Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:08