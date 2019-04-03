Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требованийiReactor 06:42
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского огласил ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, сообщают журналисты РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
Обновлено в 14:31
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Общество
Правительство подготовило законопроект о здоровом питании
Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
Полузащитник Мануэл Фернандеш вошел в стартовый состав московского "Локомотива" в первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу с "Ростовом", сообщается в микроблоге железнодорожников в Twitter.
Обновлено в 12:06
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Общество
В Россию прекратили ввоз спрея «Септолете плюс»
Компания «КРКА-РУС» прекратила поставки в Россию спрея для лечения инфекций горла и полости рта «Септолете плюс» в виде спрея, говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник, 2 апреля.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Космос
На МКС протестируют оборудование для спутников
Оборудование для новых метеорологических спутников и аппаратов дистанционной съемки Земли протестируют на МКС, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".
Обновлено в 14:04
Автоспорт
Мик Шумахер: «Не ожидал такого выступления на тестах»
Участник молодежной Академии «Феррари» Мик Шумахер подвел итоги своих выступлений на тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Обновлено в 14:02
Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе
Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.
Обновлено в 14:34
Политика
Мэй и Корбин согласовали план действий для осуществления Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин 3 апреля в ходе переговоров относительно выхода Соединенного Королевства из Евросоюза проявили гибкость и согласовали дальнейшие действия для поиска путей осуществления Brexit.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Политика
ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов
ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.
Обновлено в 13:43
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Восемь новейших катеров «Сарган» поступят на вооружение Росгвардии в Керчи
Восемь новых специальных скоростных катеров "Сарган" поступят в течение двух лет на вооружение морских подразделений Росгвардии в Крыму, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:12
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Фильмография актёра насчитывает около 140 картин. В 2009 году Булдакову присвоили звание народного артиста России.
Обновлено в 08:32
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика
Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского
Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Футбол
Парфенов – после матча с «Арсеналом»: «Шансы так и остались 50 на 50»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал комментарий клубной пресс-службе после победы над тульским «Арсеналом» (1:0) в первом матче ½ финала Кубка России.
Обновлено в 13:35