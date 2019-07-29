Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языкеГазета.Ru 13:20

Уточняется, что этим телеканалом власти Украины планируют покрывать русскоговорящее население по всему миру. Кроме того, канал планируют сделать государственным, однако не отрицают ведение переговоров с частными компаниями. Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.
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Владимир Джабаров
Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.
— Владимир Джабаров, российский политикКомсомольская правда 15:40
с чего всё началось
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил
 в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
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