Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»Известия 11:21

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 29 июля.
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На Украине создадут русскоязычный канал, чтобы «бороться за умы»

URA.Ru12:52

Команда Зеленского решила создать канал «для борьбы за умы» русскоязычных

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В Госдуме оценили идею украинских властей создать русскоязычный телеканал

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На Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал

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На Украине создадут государственный русскоязычный канал для «борьбы за умы»

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RT на русском13:02

Украина создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

РЕН ТВ11:47
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Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
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Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
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ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Специалисты Горьковского автозавода работают над новым низкопольным городским микроавтобусом.
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«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit.
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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
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Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
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Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

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Интернет

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
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Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
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Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото

Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
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В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы на фестивале

Еще 15 человек пострадали Три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в городе Гилрой на западе Калифорнии.
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Клуб Пике вышел в третью по силе лигу Испании

Футбольный клуб «Андорра», владельцем которого является защитник «Барселоны» Жерар Пике, вышел в Сегунду Б — третью по силе лигу Испании.
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Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
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Remedy выпустила сюжетный трейлер Control

Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
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Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
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Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
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В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка

У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
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Автоспорт

Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии

Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
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В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5

На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
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Политика

Уволен глава полиции Днепропетровской области

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
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