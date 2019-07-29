Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»Известия 11:21
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 29 июля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Музыка
Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Авто
ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса
Специалисты Горьковского автозавода работают над новым низкопольным городским микроавтобусом.
Обновлено в 08:36
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit.
Обновлено в 06:15
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о своей жизни в колонии, пишет «МК».
Обновлено в 12:35
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой покорила Сеть откровенными фото
Старшая дочь Веры Брежневой Соня в последнее время стала часто публиковать откровенные кадры.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы на фестивале
Еще 15 человек пострадали Три человека стали жертвами стрельбы, произошедшей на фестивале еды Gilroy Garlic Festival в городе Гилрой на западе Калифорнии.
Обновлено в 02:37
Футбол
Клуб Пике вышел в третью по силе лигу Испании
Футбольный клуб «Андорра», владельцем которого является защитник «Барселоны» Жерар Пике, вышел в Сегунду Б — третью по силе лигу Испании.
Обновлено в 10:23
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Игры
Remedy выпустила сюжетный трейлер Control
Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Политика
В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров
В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка
У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Автоспорт
Высший пилотаж. Даниил Квят поднялся на подиум Гран-при Германии
Перед текущим сезоном Квят вернулся в "Торо Россо", в нынешнем чемпионате он, помимо третьего места в Германии, пять раз финишировал в очковой зоне, лучшим результатом было седьмое место на Гран-при Монако.
Обновлено вчера в 15:15
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5
На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39