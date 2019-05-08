Политика
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языкаLenta.ru 21:12
Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута. Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK.
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Певец Макс Барских попал в аварию в США
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Обновлено в 19:22
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Астрономы не одно десятилетие искали в глубинах космического пространства молекулы, которые сформировались самыми первыми на ранних стадиях существования нашей Вселенной.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Американские и британские медики впервые в истории медицины применили генетически модифицированные бактериофаги против микобактерии, родственницы туберкулезной палочки.
Обновлено в 18:31
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Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров
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Авто
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Авто
В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»
После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло.
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Кино
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В Шереметьево задержали вылет двух SSJ-100
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Россия отправит ракету на Марс в обход территории Китая
Запуск российско-европейской миссии для поиска следов жизни на Марсе «ЭкзоМарс-2020» на ракете «Протон-М» с Байконура будет проведен по траектории, пролегающей вне территории Китая.
Обновлено в 21:05
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
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У дочек Алены Хмельницкой появился братик
Дочь Алены Ксюша и вовсе очень гордится, что у нее теперь появился старший братик.
Обновлено в 02:33
Общество
Парад в честь Дня Победы начался в Чите
Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
Обновлено в 20:51
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Генерал ВС США считает, что стране необходимо наращивать военное присутствие в Арктике
Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Терренс О'Шонесси считает, что Вашингтону следует активно наращивать военный потенциал в Арктике, поскольку в случае конфликта с Россией, вероятнее всего, с этого направления будет нанесен удар.
Обновлено в 20:36
Интернет
В Google Maps и Google Search появится режим «инкогнито»
Новый режим появится в сервисах Google Maps и Google Search - режим «инкогнито».
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Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:34
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Футбол
Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00