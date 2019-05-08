Политика

Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языкаLenta.ru 21:12

Представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что закон об украинском языке представляет собой метод кнута. Об этом рассказал в эфире телеканала ZIK.
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Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка

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